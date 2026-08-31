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CapaGaleria de VídeosExpointer 2026

Publicada em 31 de Agosto de 2026 às 14:50

Contraste de tamanhos de animais gera curiosidade na Expointer

Contraste de tamanhos de animais gera curiosidade na Expointer

Youtube/JC
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JC
JC
Do gigante ao pequeno: a diversidade da Expointer também aparece entre os animais.

O touro Mário da Cerro Azul, da raça Limousin, foi confirmado como o mais pesado da feira, com 1.485 quilos. No outro extremo está um coelho anão Netherland, da cabanha Ponche Verde, com apenas 880 gramas.

A diferença de tamanho chama a atenção de quem passa pelo Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

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