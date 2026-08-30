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Publicada em 30 de Agosto de 2026 às 18:24

Pastel ao churrasco: quanto o visitante gasta para comer na Expointer 2026

JC Notícias mostra quanto as comidinhas na Expointer desafiam o bolso dos visitantes

Reprodução/JC
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JC
JC
JC Notícias mostra quanto as comidinhas na Expointer desafiam o bolso dos visitantes. Do churrasco ao lanchinho: a conta da comida na Expointer 2026. A repórter Julio Fernandes fez um giro pelo Parque de Exposições Assis Brasil e conferiu os preços das comidinhas mais tradicionais da feira em Esteio, que termina no domingo (6 de setembro).

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