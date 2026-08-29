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CapaGaleria de VídeosExpointer 2026

Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 16:30

Viaduto recém-inaugurado tem acesso à Expointer bloqueado

Viaduto recém-inaugurado tem acesso à Expointer bloqueado

Youtube/JC
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JC
JC
A expectativa esbarrou na realidade. Esperado há anos e tratado como esperança para desafogar o trânsito no entorno do parque Assis Brasil, em Esteio, durante a Expointer, o Viaduto Carlos Rivaci Sperotto, que liga as rodovias BR-448 e BR-116 pela Avenida Celina Kroeff, foi inaugurado há uma semana. Mas já teve o fluxo de veículos revisto. E ficará fechado no sentido da BR-448 para o parque.

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