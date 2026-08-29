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Publicada em 29 de Agosto de 2026 às 12:53

O que você precisa saber para ir à Expointer

Expointer dia 1

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 Tudo que você precisa saber para ir à Expointer, em Esteio. Neste vídeo, o JC fala sobre o preço do ingresso e do estacionamento, além de mostrar as atrações do evento. Também tem uma entrevista com o governador Eduardo Leite sobre esta edição. Confira a cobertura completa

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