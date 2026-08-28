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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 20:49

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Marcelo Maranata apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Marcelo Maranata apresenta suas propostas

Reprodução/JC
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JC
JC
Marcelo Maranata (PSDB) é o segundo candidato ao governo do Rio Grande do Sul a passar pela série de entrevistas do Jornal do Comércio. Caso seja eleito, acredita que será necessário levantar a autoestima do Rio Grande do Sul para que o Estado possa voltar a prosperar.

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