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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 20:50

Maquiné se prepara para aeródromo de R$ 21 milhões

Maquiné se prepara para aeródromo de R$ 21 milhões

Reprodução/JC
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Maquiné receberá um aeródromo de uso misto com investimento privado de R$ 21 milhões. O projeto deve impulsionar a economia do Litoral Norte, atendendo tanto a aviação da Brigada Militar quanto aeronaves particulares.

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