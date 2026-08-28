JC Te Lembra: resumo de notícias da semana

O Habib's entrou em recuperação judicial, com dívida de R$ 265 milhões. Em Porto Alegre, ainda funcionam essa unidade aqui no Moinhos de Vento e outra na Assis Brasil.
A Braskem também registrou pedido de recuperação judicial, com dívidas de R$ 56 bilhões. E a Justiça decretou falência da Oi.
No cenário internacional, chamou atenção a avalanche seguida de enchente no Nepal e Tibete. O número de mortos já passou dos 550.
Aqui no Brasil, começou hoje o período de campanha eleitoral na rádio e na TV.
Foi aprovado o fim da Taxa de Licenciamento de veículos pela Assembleia Legislativa gaúcha. Com isso, os motoristas não precisarão mais pagar os R$ 114 para os registros.
A Aneel negou o pedido de instalação da Scala Data Centers no RS. O órgão pediu mais garantias para acessar a rede de transmissão. A empresa tem uma liminar a favor.
Em jornaldocomercio.com você encontra, ainda, notícias sobre o andamento da PEC da escala 6x1 e todas as informações sobre a 49ª Expointer, que começa amanhã em Esteio, e que terá cobertura diária do JC.
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