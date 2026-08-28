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Publicada em 28 de Agosto de 2026 às 10:53

Confira a agenda cultural do JC para o final de semana de 29 e 30 de agosto

Agenda Cultural do JC para 29 e 30 de agosto

YouTube/Reprodução/JC
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Artes cênicas, literatura, feiras culturais e música: tem programação para todos os gostos! Confira na Agenda Cultural do JC o que vai rolar neste fim de semana e escolha o que mais te agrada.

Entre as atrações, a vida da escritora e jornalista Jurema Finamour sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto em duas apresentações. E Humberto Gessinger traz versões acústicas de clássicos do Engenheiros do Hawaii, em última apresentação no Araújo Vianna.

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