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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 10:51

Minuto Cidadão: Conheça as regras para as campanhas políticas na internet

Minuto Cidadão

Youtube/JC
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JC
JC
Você sabe quais são as regras que os candidatos devem seguir para realizar campanhas eleitorais na internet? O Jornal do Comércio te explica as normas definidas pela Justiça Eleitoral. Assista ao vídeo e saiba mais.

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