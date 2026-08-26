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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 19:42

Minuto Cidadão: conheça as regras para as campanhas políticas na internet

Minuto Cidadão: conheça as regras para as campanhas políticas na internet

Reprodução/JC
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JC
JC
Estabelecidas pela Justiça Eleitoral, as regras para as campanhas eleitorais devem ser respeitadas. O Jornal do Comércio explica como os candidatos podem usar a internet nas suas propagandas.

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