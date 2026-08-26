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Publicada em 26 de Agosto de 2026 às 18:59

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: Milton Cardoso apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Marcelo Maranata detalha suas propostas

Reprodução/JC
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JC
JC
Na sequência da série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul, o Jornal do Comércio ouviu as propostas de Milton Cardoso (PSDB). Entre outros temas, ele defende a criação no Estado de uma "Zona Franca do Sul."

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