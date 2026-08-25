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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 18:04

Theatro São Pedro já tem data para reabertura

Theatro São Pedro já tem data para reabertura após ficar um ano e cinco meses fechado

Youtube/JC
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JC
JC
Um dos espaços de cultura mais importantes do Estado já tem data para reabertura. Após um ano e cinco meses fechado para obras de restauração, o Theatro São Pedro será novamente aberto ao público em 26 de novembro, agora com novidades de acessibilidade, restauro e novo Plano de Proteção Contra Incêndios.

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