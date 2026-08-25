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Publicada em 25 de Agosto de 2026 às 11:56

Histórico das coberturas do JC na Expointer

JC na Expointer

Youtube/Reprodução/JC
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JC
JC
Histórico das coberturas do JC na Expointer: 93 anos de uma tradição que se renova a cada edição. Na 49ª Expointer, o Jornal do Comércio está mais uma vez presente para contar as histórias, os negócios, as novidades e os protagonistas de um dos maiores eventos do Rio Grande do Sul. São décadas acompanhando de perto as transformações do Estado — e, mais uma vez, fazendo parte desse momento que é muito mais que uma feira.

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