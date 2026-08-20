Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 21:12

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: sabatina com Ubiratan Sanderson

Série de entrevistas com candidatos ao Senado pelo RS: sabatina com Ubiratan Sanderson

Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
O deputado federal Ubiratan Sanderson (PL) abre a série de entrevistas com os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas Eleições 2026. Na sabatina, o parlamentar destacou que o Estado precisa retomar o protagonismo político, econômico e social.

Notícias relacionadas