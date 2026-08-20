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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 14:49

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Juliana Brizola apresenta suas propostas

Série de entrevistas com candidatos ao Piratini: Juliana Brizola apresenta suas propostas

Youtube/JC
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JC
JC
Juliana Brizola (PDT) foi a terceira candidata ao governo do Rio Grande do Sul a passar pela série de entrevistas do Jornal do Comércio nesta quarta-feira (19). Na oportunidade, ela visitou a nova sede do veículo nova sede do veículo. O próximo convidado é Gabriel Souza.

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