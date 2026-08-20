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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 14:40

Série de entrevistas com candidatos: Marcelo Maranata é segundo a passar pela sabatina do JC nas eleições 2026

Série de entrevistas com candidatos: Marcelo Maranata é segundo a passar pela sabatina do JC nas eleições 2026

Youtube/JC
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JC
JC
Marcelo Maranata (PSDB) foi o segundo candidato ao governo do Rio Grande do Sul a passar pela série de entrevistas do Jornal do Comércio na terça-feira (18). Na oportunidade, ele visitou a nova sede do veículo. Os próximos convidados são Juliana Brizola e Gabriel Souza.

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