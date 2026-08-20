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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 13:17

Condomínios horizontais preservam memórias do veraneio em Tramandaí

Condomínios horizontais preservam memórias do veraneio em Tramandaí

Pedro Barbosa/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Tramandaí abriga condomínios históricos que resistem ao tempo, como o Tramandaí Turist e o Quebra-Mar. Esses locais não apenas preservam a arquitetura original, mas também mantêm um espírito de comunidade e tradição que atravessa gerações. Saiba mais no vídeo de Pedro Barbosa, especial para o Jornal Cidades.

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