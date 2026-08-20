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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 12:20

Montagem da Expointer já movimenta restaurantes e food trucks

Expointer gera 30 mil empregos em Esteio

YouTube/Reprodução/JC
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Entre o período da montagem até a desmontagem, a Expointer, que começa na semana que vem em Esteio, emprega cerca de 30 mil pessoas.

A informação é da Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul.

Acompanhe nas imagens como estão os trabalhos no Parque de Exposições Assis Brasil nesta semana.

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