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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 19:06

Iniciativa da Farsul na Expointer promove neutralização de carbono

Iniciativa da Farsul na Expointer promove neutralização de carbono

Reprodução/JC
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A Farsul adotará medidas pioneiras para compensar as emissões de carbono na Expointer 2026. Este ano, a feira será marcante por sua abordagem sustentável de mensurar e neutralizar gases de efeito estufa. A iniciativa abrange não apenas os eventos em si, mas também os pavilhões dedicados a diversos animais. O presidente da Farsul, Domingos Velho Lopes, detalhou as novidades em visita ao Jornal do Comércio nesta quarta-feira (19).

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