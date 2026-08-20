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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 07:58

Símbolo do cinema, Kikito completa 60 anos de história cultural

Os 60 anos do Kikito, símbolo do cinema brasileiro que chegou a ser processado pelo Oscar

Youtube/JC
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JC
JC
Símbolo não apenas do Festival de Cinema de Gramado, mas do cinema brasileiro como um todo, o Kikito completa 60 anos de existência em 2026 – ou seja, ele é ainda mais antigo do que o evento que o consagrou no imaginário audiovisual do País.

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