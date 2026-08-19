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Publicada em 19 de Agosto de 2026 às 08:25

JC entrevista candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul

JC entrevista candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul

YouTube/Reprodução/JC
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JC
JC
O Jornal do Comércio entrevista os candidatos do Rio Grande do Sul ao Senado de partidos que têm representação no Congresso Nacional. São eles: Frederico Antunes — PSD, Germano Rigotto — MDB, Manuela D’Ávila — PSOL, Marcel van Hattem — NOVO, Milton Cardoso — PSDB, Paulo Pimenta — PT, Renato Jaguarão — Cidadania, Ubiratan Sanderson — PL.

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