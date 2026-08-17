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Publicada em 17 de Agosto de 2026 às 19:36

Evento de tecnologia Brasil em Código apresenta soluções em automação

Evento de tecnologia Brasil em Código apresenta soluções em automação

Reprodução/JC
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Feira promovida pela GS1 Brasil, a 14ª edição do Brasil em Código ocorreu no início do mês em São Paulo. Além das tendências do mercado em tecnologia para o varejo, o evento se consolida como um grande festival, com múltiplos palcos, trilhas multissetoriais, casos práticos e experiências interativas.

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