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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 19:46

Conheça as estratégias para a revitalização do Mercado Público de Porto Alegre

Conheça as estratégias para a revitalização do Mercado Público de Porto Alegre

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Com o objetivo de reverter os impactos das enchentes de 2024, o Mercado Público busca recuperar seu movimento com novas licitações e pintura interna até setembro. Nas próximas etapas, destacam-se a reocupação de espaços desativados e novas pinturas internas.

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