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Publicada em 14 de Agosto de 2026 às 19:10

Série de entrevistas com candidatos: Luciano Zucco é primeiro a passar pela sabatina do JC nas eleições 2026

Série de entrevistas com candidatos: Luciano Zucco é primeiro a passar pela sabatina do JC nas eleições 2026

/REPRODUÇÃO/JC
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O Jornal do Comércio recebe os quatro candidatos ao governo do Rio Grande do Sul de partidos que têm representação na Câmara dos Deputados. Luciano Zucco já passou pela sabatina na nova sede do JC, onde teve a oportunidade de detalhar suas propostas ao eleitorado.

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