Ep. 01 - José Paulo Cairoli: A evolução da raça, inovação e os novos rumos da Associação | Anguscast

Como a pecuária de corte brasileira se transformou para atender aos mercados mais exigentes e qual o papel da genética na valorização do produto nacional? Quais os desafios de profissionalizar uma entidade de classe para acompanhar o crescimento exponencial de uma raça em um país de proporções continentais?
Neste episódio de estreia do Anguscast, o podcast oficial da Associação Brasileira de Angus em parceria com o Jornal do Comércio, Fábio Crespo e Mateus Pivato conversam com José Paulo Cairoli, presidente da entidade. Com experiência no setor executivo e no associativismo, Cairoli analisa a trajetória da associação, a importância da transparência na gestão e as perspectivas para o setor com a realização do Secretariado Mundial de Angus no Brasil em 2027.
A conversa explora temas como:
Gestão e profissionalismo: A transição da associação de uma "reunião de amigos" para uma estrutura profissional focada em metas, resultados e no acompanhamento rigoroso da evolução da raça.
Angus tropical e inovação: A criação do Instituto Científico e Tecnológico para desenvolver animais produtivos e adaptados à realidade brasileira através de ferramentas como genômica e ultrassonografia de carcaça.
Conexão com o consumidor: A importância estratégica de comunicar a qualidade da carne certificada para o público urbano e a dona de casa, diminuindo a distância entre o campo e a cidade.
Impacto econômico e exportação: A valorização da carne brasileira no mercado externo, exemplificada pelo aumento no valor da tonelada exportada através do programa de certificação.
Secretariado Mundial 2027: Os preparativos para o Brasil sediar, pela primeira vez na história, o evento que reúne as principais associações de Angus do mundo para debater o futuro da pecuária.
#jcast #jornaldocomercio #anguscast #raçaangus #carneangus #pecuária #agronegócio #gestão #estratégia
Saiba mais em: https://www.jornaldocomercio.com.br
Siga o JC no Instagram: @jornaldocomercio
Seja um patrocinador do programa: https://conteudo.jornaldocomercio.com/jcast-patrocinador
Ficha técnica
Apresentação: Fábio Crespo e Mateus Pivato
Convidados: José Paulo Cairoli
Produção: Sarah Oliveira
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!