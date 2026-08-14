JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

Confira o resumo das notícias da semana, com Mauro Belo Schneider:
O Grupo Press desistiu de abrir loja no Mercado Público de Porto Alegre. O motivo seriam os altos custos para reformar o espaço, que estava com problemas estruturais.
Um terremoto deixou um rastro de destruição na Colômbia. O número de mortos já ultrapassou a marca de 270.
A inflação oficial do Brasil, o IPCA, caiu a 0,07% em julho. A taxa é a menor para meses de julho em quatro anos.
A Câmara dos Deputados aprovou o texto-base do projeto de lei complementar que reduz a tributação sobre os combustíveis.
O Brasil abriu processo para aplicar a Lei da Reciprocidade em relação às tarifas e notifica a diplomacia dos EUA.
No domingo começará a campanha eleitoral, quando os candidatos poderão divulgar propaganda para o pleito de outubro.
Em Brasília, foi instalada a comissão da Medida Provisória das dívidas rurais no Congresso. Entidades do agro conversaram com o ministro da Fazenda Dario Durigan.
A Serra gaúcha está recebendo mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado.
Em jornaldocomercio.com, tu também encontra informações sobre um investimento da IBM no Rio Grande do Sul, sobre o lucro do Banrisul e sobre uma plataforma da Petrobras que chegou a Rio Grande.
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