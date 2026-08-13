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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 22:16

Minuto Cidadão: Saiba como solicitar o voto em trânsito nas próximas eleições

Minuto Cidadão: voto em trânsito

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Vai estar fora do seu domicílio eleitoral no dia da eleição? Você tem até o dia 20 de agosto para solicitar o voto em trânsito.

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