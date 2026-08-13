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Publicada em 13 de Agosto de 2026 às 16:12

Falta pouco para a estreia do Anguscast!

Falta pouco para a estreia do Anguscast!

YOUTUBE/REPROUÇÃO/JC
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JC
JC
Falta muito pouco para a estreia! No estúdio de gravação do primeiro episódio, os apresentadores Fábio Crespo e Mateus Pivato conversam com o presidente da Associação Brasileira de Angus, José Paulo Dornelles Cairoli.

O episódio de abertura traz informações estratégicas e novidades para os criadores associados, além de análises sobre tecnologia, produção e a qualidade da carne Angus que chega ao consumidor final.

É amanhã, 14 de agosto, ao meio-dia!

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