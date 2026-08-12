Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosGaleria De Vídeos

Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:56

Reforma tributária impulsiona turismo e gera empregos no RS

Reforma tributária impulsiona turismo e gera empregos no RS

/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
A nova legislação impulsiona o turismo no Rio Grande do Sul, tornando-o uma política de Estado com segurança jurídica garantida. A Emenda Constitucional nº 86 transforma o setor em uma poderosa ferramenta econômica. O tema é abordado no caderno Empresas & Negócios desta semana.

Notícias relacionadas