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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 17:06

Tem novidade no JCast!

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Vem aí o Anguscast, o podcast oficial da Associação Brasileira de Angus em uma parceria inédita com o Jornal do Comércio. Apresentado por Fábio Crespo e Mateus Pivato, o projeto nasce para aproximar o produtor rural, o técnico e o consumidor das principais tendências, tecnologias e inovações da pecuária de corte no Brasil.

Na estreia, dia 14 de agosto, o programa recebe José Paulo Dornelles Cairoli, presidente da Associação Brasileira de Angus, para um bate-papo sobre a trajetória, a gestão e o profissionalismo que movem a Associação Brasileira de Angus no mercado atual.

Com encontros mensais, o programa vai ao ar sempre às sextas-feiras, ao meio-dia.

Estreia dia 14/08 no YouTube e Spotify do JC. Vem conferir!

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