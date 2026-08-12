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Publicada em 12 de Agosto de 2026 às 11:32

Caxias do Sul atrai novos fluxos migratórios

Caxias do Sul atrai novos fluxos migratórios

Alessandra Rech/Especial/Cidades
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Jornal Cidades
Com 8 mil carteiras de trabalho assinadas para imigrantes, Caxias do Sul reflete o impacto significativo do fluxo migratório na economia local. A cidade acolhe, principalmente, venezuelanos e haitianos em busca de melhores oportunidades e condições de vida. Apesar de um leve declínio no fluxo migratório, a busca por integração continua. Confira no vídeo de Alessandra Rech, especial para o Cidades.

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