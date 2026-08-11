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Publicada em 11 de Agosto de 2026 às 17:46

Luciane Zorzo | Indicadores de felicidade e o coeficiente de sorriso nas empresas

Luciane Zorzo | Indicadores de felicidade e o coeficiente de sorriso nas empresas

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Episódio 38 | Better Future 

Luciane Zorzo discute a inclusão de métricas não convencionais na gestão de negócios. A conversa aborda a transição dos Kpis tradicionais de mercado para conceitos como o coeficiente de sorriso e o heart share. O trecho detalha o desafio de integrar esses elementos humanos e subjetivos na fundação de empresas e na modelagem de modelos de negócios para empresários e fundadores.

Ouça completo no Spotify ou assista no YouTube do Jornal do Comércio.

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