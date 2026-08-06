Ep. 38 - Luciane Zorzo: Design estratégico, o humano e os novos negócios | Better Future

Como o design pode ser utilizado para ressignificar não apenas produtos, mas a própria essência das empresas e das relações humanas? Em um cenário de avanços tecnológicos e inteligência artificial, qual é o papel do pensamento complexo e da intencionalidade na construção de futuros mais equilibrados?
Neste episódio, Patrícia Knebel conversa com Luciane Zorzo, cofundadora do RS Angels e fundadora da Zorzo Strategy Design. Com trajetória no Vale do Silício e especialização em design estratégico, Luciane analisa a necessidade de as organizações buscarem o "design invisível", aquele que trata da estrutura e do significado, para além da estética visual mainstream.
A conversa explora temas como:
Design invisível e estratégico: A transição da percepção do design como estética visual para uma ferramenta fundacional de ressignificação das empresas e da posição humana no mundo.
Lateralização cerebral e complexidade: O equilíbrio entre o lado esquerdo do cérebro, voltado para problemas complicados e soluções rápidas, e o lado direito, focado em significado e pensamento complexo.
Humanidade e inteligência artificial: A capacidade única do ser humano de formular perguntas profundas e gerar sinapses que a tecnologia e os dados não conseguem replicar por si só.
Ecossistemas e o RS Angels: O papel do investimento anjo e da educação na elevação do estado do Rio Grande do Sul através do princípio da abundância e unificação.
Intencionalidade e o futuro: A visão de desenhar negócios e vidas com base em virtuosidades e propósitos que superam a lógica exclusiva de dashboards e Kpis.
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Ficha técnica
Apresentação: Patrícia Knebel
Produção: Sarah Oliveira
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