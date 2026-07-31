JC Te Lembra: confira as principais notícias da semana

Após mais uma semana de muitas chuvas, a Defesa Civil contabiliza danos em mais de 100 municípios e Guaíba atinge cota de alerta de inundação em Porto Alegre.
A empresa gaúcha Impacto Vento Norte Produções Técnicas venceu a licitação da PPP da Usina do Gasômetro. O objetivo é garantir o funcionamento contínuo do espaço, fortalecendo a produção cultural e o turismo da Capital.
A previsão de leilão da Malha Sul ferroviária passou para março e a Rumo deve estender a gestão por mais dois anos. O assunto foi debatido em audiência pública na Fiergs.
Com o início de nova gestão, o Aeroporto de Passo Fundo terá terminal de cargas. O prefeito da cidade comentou o tema durante visita à sede do JC.
Na Política, o PSDB confirmou a candidatura de Marcelo Maranata na disputa ao governo do Rio Grande do Sul. E neste fim de semana haverá a convenção do MDB, para oficializar Gabriel Souza.
No Peru, Keiko Fujimori tomou posse como presidente e falou em usar Forças Armadas para combater crime.
Houve tensão na relação entre o Brasil e a Argentina, com críticas de Milei a Lula. Além disso, o país vizinho avisou que expulsará estrangeiros por mensagens de ódio.
Teve, ainda, conteúdos sobre a celebração pelos 120 anos do nascimento do poeta Mário Quintana. Está tudo lá em jornaldocomercio.com
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