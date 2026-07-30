Ep. 36 - Empreendedorismo, ecossistemas e o valor da reputação com Cesar Paz | Better Future

O que define o verdadeiro espírito empreendedor além do sucesso financeiro? Como construir um ecossistema corporativo colaborativo e manter a integridade dos valores de uma marca diante de escolhas difíceis?
Neste episódio, Patricia Knebel conversa com César Paz, multiempreendedor e fundador do EcoSys. Pioneiro da era digital no Brasil e com uma trajetória marcante que passa pela fundação da AG2 e da Eixo, César discute a dinâmica de fechamento e abertura de ciclos no ambiente de negócios. A conversa mergulha nos bastidores do mercado para entender como a reputação, a governança e a colaboração moldam as empresas do futuro.
A conversa explora temas como:
Ciclos empreendedores: A visão de que a venda de uma empresa é apenas parte de um processo contínuo de transformação e atitude empreendedora.
Modelo ecossistêmico: Como a colaboração entre empresas especialistas independentes e o papel do mentor podem impulsionar novos negócios.
Reputação e valores: O desafio ético de manter o propósito da marca, como a decisão de recusar mercados conflitantes para preservar a integridade e a identidade corporativa.
O potencial de Porto Alegre: A riqueza do ecossistema local, a alta produção de conhecimento acadêmico e o papel da economia criativa no desenvolvimento urbano.
#jornaldocomercio #jcast #betterfuture #empreendedorismo #inovação #cesarpaz #ecossistema #reputação #pactoalegre
Ficha técnica
Apresentação: Patricia Knebel
Produção: Sarah Oliveira
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!