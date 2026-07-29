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Publicada em 29 de Julho de 2026 às 17:19

Ep. 11 - uMov.me: automação de equipes de campo, níveis da inteligência artificial e gestão

Ep. 11 - uMov.me: automação de equipes de campo, níveis da inteligência artificial e gestão

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De que forma a tecnologia auxilia profissionais que atuam fora dos escritórios? Como a inteligência artificial pode ser integrada à produtividade das empresas sem substituir o papel humano? Quais os princípios que norteiam a gestão de negócios em um cenário de transformações tecnológicas aceleradas?

No décimo primeiro episódio do GE Conecta, Ico Thomaz recebe o CEO da uMov.me para tratar da trajetória da empresa no setor de automação de equipes de campo, da aplicação da inteligência artificial nos negócios e das influências familiares em sua liderança.

O episódio aborda a atuação da uMov.me, plataforma que fornece tecnologia para equipes que realizam entregas, manutenções e serviços de rua. O convidado detalha os cinco níveis de evolução da inteligência artificial e explica como a ferramenta pode ser utilizada para aumentar a eficiência de equipes híbridas. O programa recorda a convivência do empresário com o tio, Lauro Trevisan, autor e precursor de estudos sobre o poder da mente, que segue acompanhando as inovações tecnológicas aos 90 anos. A conversa trata também da prática da corrida como ferramenta para o equilíbrio mental e a disciplina necessária na gestão corporativa. O diálogo apresenta reflexões sobre princípios éticos, a importância do exemplo na liderança e o impacto social do trabalho no desenvolvimento das organizações.

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Ficha técnica
Apresentação: Ico Thomaz
Produção: Sarah Oliveira

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