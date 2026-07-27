Ep. 37 - Alexandre Ribas: Liderança, estratégia e decisões em tempos de IA | Better Future

Como tomar decisões estratégicas em um mundo acelerado e repleto de ruídos tecnológicos? Qual é o verdadeiro papel dos líderes e conselhos na transformação e na garantia da perenidade das organizações diante de mudanças tão profundas?
Neste episódio, Patrícia Knebel conversa com Alexandre Ribas, CEO da Falconi. Com ampla vivência na consultoria de grandes corporações, Alexandre analisa como os executivos devem filtrar distrações, manter a clareza do horizonte estratégico e repensar o próprio "chassi" dos negócios para prosperar na era da inteligência artificial.
A conversa explora temas como:
Horizonte estratégico e foco: a importância de definir com clareza para onde a empresa quer ir para evitar o FOMO e não desperdiçar recursos em distrações de curto prazo.
Redefinição do "chassi" do negócio: a diferença entre aplicar tecnologia para meras otimizações incrementais e reconstruir o modelo de negócio preparado nativamente para a era digital e da IA.
Liderança questionadora: o desafio de desaprender convicções antigas, fazer mais perguntas do que afirmações e acompanhar a aceleração exponencial do conhecimento.
Governança e sucessão: o papel fundamental dos conselhos em trazer visões complementares, estressar riscos e preparar continuamente o pipeline de futuros líderes.
Resiliência e gargalos estruturais: a disciplina do empresariado, a urgência de destravar gargalos de infraestrutura e a centralidade da educação para o desenvolvimento econômico.
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Ficha técnica
Apresentação: Patrícia Knebel
Produção: Sarah Oliveira
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