Ep. 3 - Consumo de cordeiro no Brasil: desafios e oportunidades para o setor | JC Agro

Direto da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, o Jornal do Comércio lança o JC Agro, seu novo videocast dedicado a debater os principais temas que movimentam o campo e a economia.
Apresentado por Thiago Copetti, o programa traz entrevistas exclusivas com especialistas, lideranças e entidades do setor, abordando assuntos que vão da pecuária de corte à soja brasileira, do uso de tecnologia no campo às estratégias de financiamento da safra e aos preparativos para o próximo ciclo agrícola.
Neste episódio, recebemos dois nomes de peso quando o assunto é carne: Marcelo Bolinha, açougueiro, assador, youtuber e fundador da Escola Brasileira de Açougueiros, e João Bernardo, sócio-fundador da Carneiros do Sul, maior frigorífico de ovinos do Brasil.
O JC Agro nasce como parte da tradição do Jornal do Comércio em oferecer informação qualificada, agora em um formato dinâmico, direto e conectado ao público do agronegócio, dentro e fora do Rio Grande do Sul.
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