Ep. 2 - Datagro quer consolidar informações de preços da pecuária gaúcha | JC Agro

Direto da Expointer, uma das maiores feiras agropecuárias da América Latina, o Jornal do Comércio lança o JC Agro, seu novo videocast dedicado a debater os principais temas que movimentam o campo e a economia.
Apresentado por Thiago Copetti, o programa traz entrevistas exclusivas com especialistas, lideranças e entidades do setor, abordando assuntos que vão da pecuária de corte à soja brasileira, do uso de tecnologia no campo às estratégias de financiamento da safra e aos preparativos para o próximo ciclo agrícola.
O entrevistado do segundo episódio é João Figueiredo, sócio da Datagro Consultoria. Com mais de 40 anos de atuação, a Datagro acompanha mais de 15 culturas agrícolas, como soja, milho, trigo, café, citros e cana-de-açúcar, além de indicadores da pecuária bovina, suína e de aves. A consultoria fornece dados estratégicos para mais de 40 países e é responsável pelo Indicador do Boi, referência oficial na liquidação de contratos futuros da B3.
O JC Agro nasce como parte da tradição do Jornal do Comércio em oferecer informação qualificada, agora em um formato dinâmico, direto e conectado ao público do agronegócio, dentro e fora do Rio Grande do Sul.
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