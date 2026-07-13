Kiko Turmina | O significado da inovação e o legado compartilhado no Norte do RS

Temp. 02 Ep.08 | Mapa Econômico
No oitavo episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe José Luis Turmina, o Kiko Turmina. O presidente do conselho do Instituto Aliança Empresarial traz uma reflexão profunda sobre o propósito de se pensar fora da caixa para gerar transformações reais na sociedade.
O corte detalha a visão do empresário sobre inovação, reforçando que insanidade é desejar resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. Para tirar as ideias do papel com agilidade, Turmina conta como mobilizou empresários locais para criar um fundo e uma estrutura imobiliária sem fins lucrativos, dando vida ao espaço O Moinho. Mais do que um projeto comercial, a iniciativa nasceu com o objetivo claro de construir um legado duradouro de conectividade, criatividade e desenvolvimento para os empreendedores e sócios de toda a região.
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