Kiko Turmina | Trajetória de 40 anos no setor de distribuição e o fomento à inovação no Norte do RS

Temp. 02 Ep.08 | Mapa Econômico
No oitavo episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe José Luis Turmina, o Kiko Turmina. O presidente do conselho do Instituto Aliança Empresarial compartilha sua sólida trajetória de quatro décadas no setor de distribuição, desde a fundação da Onis Distribuidora até a consolidação do Grupo Brávio, mostrando como a experiência de mercado se transformou em combustível para liderar um grande movimento de desenvolvimento regional.
O corte destaca como essa bagagem empresarial impulsionou a criação do Instituto Aliança Empresarial. Atuando como um verdadeiro hub de inovação, a iniciativa conecta a força produtiva do Norte gaúcho e estimula novos modelos de negócios, unindo lideranças para transformar o potencial econômico de Passo Fundo e região.
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