Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaGaleria de VídeosVídeos

Publicada em 10 de Julho de 2026 às 11:49

JC Te Lembra: confira o resumo das principais notícias da semana

JC Te Lembra: resumo de notícias da semana

YouTube/Reprodução/JC
Compartilhe:
JC
JC
Ficou por fora das principais notícias da semana? Não se preocupe porque o JC Te Lembra o que foi destaque no noticiário!

O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final pela primeira vez desde 1990.

Estado comercializou mais de 89 mil veículos de janeiro a junho e teve o melhor 1º semestre de vendas em 7 anos.

O projeto que previa a extinção da Taxa de Licenciamento para veículos no Rio Grande do Sul foi vetado pelo governador Eduardo Leite.

Governo gaúcho arrecada R$ 27 bilhões de ICMS no 1º semestre de 2026.

O teste de fechamento e reabertura das novas comportas 11 e 12 no Cais Mauá marcou a conclusão das obras de modernização das passagens móveis do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.

Ocorreu a primeira reunião entre o Ministério da Fazenda e a Frente Parlamentar da Agropecuária para discutir a renegociação das dívidas rurais, mas, apesar de um avanço, terminou sem acordo.

A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar.

Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã após Donald Trump afirmar que considera encerrado o acordo provisório de cessar-fogo firmado entre os dois países em junho.

O grupo Hamas anunciou a dissolução do órgão que governou a Faixa de Gaza por quase duas décadas, abrindo caminho para a implementação de um governo civil no território.

Notícias relacionadas