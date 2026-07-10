JC Te Lembra: confira o resumo das principais notícias da semana

Ficou por fora das principais notícias da semana? Não se preocupe porque o JC Te Lembra o que foi destaque no noticiário!
O Brasil perdeu por 2 a 1 para a Noruega e deu adeus à Copa do Mundo nas oitavas de final pela primeira vez desde 1990.
Estado comercializou mais de 89 mil veículos de janeiro a junho e teve o melhor 1º semestre de vendas em 7 anos.
O projeto que previa a extinção da Taxa de Licenciamento para veículos no Rio Grande do Sul foi vetado pelo governador Eduardo Leite.
Governo gaúcho arrecada R$ 27 bilhões de ICMS no 1º semestre de 2026.
O teste de fechamento e reabertura das novas comportas 11 e 12 no Cais Mauá marcou a conclusão das obras de modernização das passagens móveis do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre.
Ocorreu a primeira reunião entre o Ministério da Fazenda e a Frente Parlamentar da Agropecuária para discutir a renegociação das dívidas rurais, mas, apesar de um avanço, terminou sem acordo.
A Polícia Federal cumpriu mandado de busca e apreensão na residência onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar.
Os Estados Unidos voltaram a atacar o Irã após Donald Trump afirmar que considera encerrado o acordo provisório de cessar-fogo firmado entre os dois países em junho.
O grupo Hamas anunciou a dissolução do órgão que governou a Faixa de Gaza por quase duas décadas, abrindo caminho para a implementação de um governo civil no território.
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