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Publicada em 07 de Julho de 2026 às 17:13

Douglas Uggeri | Os desafios de uma sucessão inesperada e a nova gestão do Hospital de Clínicas de Ijuí

Douglas Uggeri | Os desafios de uma sucessão inesperada e a nova gestão do Hospital de Clínicas de Ijuí

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No sétimo episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe Douglas Uggeri. O presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) relata os bastidores e os desafios de liderar uma das instituições de saúde mais importantes do interior do Estado, responsável pelo atendimento de 283 municípios.

O corte detalha como uma fatalidade acelerou a sua chegada à presidência da instituição, após o falecimento precoce por Covid-19 do então presidente Paulo Stumm e do diretor Jaime Ghisleni. Diante do desafio de assumir o comando definitivo do hospital por volta dos 40 anos de idade, Uggeri explica como enfrentou a responsabilidade de conduzir o HCI em um momento crítico, iniciando a implementação de um novo modo de pensar, planejar e gerir a saúde na macrorregião Norte.

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