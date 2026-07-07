Luiz Motta | Tradição, inovação e a valorização das pessoas na Excelsior Alimentos

No sexto episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, a subeditora de cadernos especiais do Jornal do Comércio, Bruna Suptitz, recebe Luiz Motta. O CEO da Excelsior Alimentos compartilha a visão que impulsiona a marca a se manter em constante crescimento e relevante após mais de um século de história.
O corte detalha como a empresa alia a solidez de seus 133 anos de mercado a novos investimentos e grandes inovações, projetando a força da agroindústria gaúcha em grandes eventos do setor como a ACATS e a AGAS. Mais do que focar na expansão comercial, Motta destaca o orgulho de liderar uma cultura corporativa que valoriza verdadeiramente o capital humano, celebrando colaboradores com até 40 anos de dedicação na planta de Santa Cruz do Sul e reforçando que o sucesso do negócio é construído por meio de trajetórias de vida compartilhadas.
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