Luiz Motta | Os gargalos de infraestrutura e o impacto na competitividade da Região Central

No sexto episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, a subeditora de cadernos especiais do Jornal do Comércio, Bruna Suptitz, recebe Luiz Motta. O CEO da Excelsior Alimentos analisa de forma direta um dos maiores desafios para o crescimento empresarial no interior do Estado: as deficiências na infraestrutura e na logística da Região Central.
O corte detalha como as limitações no transporte aéreo e as dificuldades de acesso ao Porto de Rio Grande impactam a agilidade das operações locais. Motta aponta que a resolução dessas demandas é um ponto imediato, especialmente para uma região com forte presença de indústrias importadoras e grandes polos exportadores, como o setor do tabaco. Para o executivo, garantir melhorias e a conclusão de obras estruturais é fundamental para escoar a produção com eficiência e destravar o desenvolvimento econômico de todo o centro do Estado.
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