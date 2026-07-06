Luiz Motta | O impacto das práticas de ESG e da cultura humanizada na Excelsior Alimentos

o sexto episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do RS, a subeditora de cadernos especiais do Jornal do Comércio, Bruna Suptitz, conversa com Luiz Motta sobre as transformações que sustentam a longevidade e a governança da Excelsior Alimentos. O CEO destaca como a agroindústria vai além da produção tradicional, consolidando práticas rigorosas de sustentabilidade e cuidado com as pessoas.
O corte detalha o compromisso socioambiental da empresa, que se diferencia no setor por não enviar resíduos para aterros industriais, direcionando todo o material para coprocessamento ou compostagem. Além de abordar as estruturas de governança, como canais de linha ética e treinamentos anticorrupção, Motta apresenta o lado humano da operação, detalhando a criação de programas de afinidade e espaços físicos de descompressão projetados para oferecer descanso e acolhimento à saúde mental dos colaboradores no dia a dia.
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