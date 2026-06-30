Aderbal Lima | O risco de limitar o potencial tecnológico das empresas ao mercado nacional

No décimo e último episódio da temporada do Mapa Econômico do RS, Aderbal Lima, fundador da Novus e coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS, faz um alerta contundente: embora o mercado brasileiro seja gigante e capaz de reter a atenção local, o país representa apenas cerca de 1% do mercado mundial de tecnologia.
O corte detalha a razão pela qual dedicar 100% da produção de soluções tecnológicas exclusivamente ao mercado interno é um risco estratégico, tornando-se hoje uma grande ameaça ao crescimento dos negócios. Com a autoridade de quem expandiu as operações de uma empresa nascida em uma garagem na Região Metropolitana para 77 países, Aderbal defende a urgência de virar a chave para uma mentalidade global e destaca o papel da resiliência para conquistar credibilidade lá fora.
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