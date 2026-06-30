Temp. 02 Ep. 10 - Aderbal Lima (Novus): internacionalização e tecnologia | Região Metropolitana

No décimo e último episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, focado na macrorregião Metropolitana, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe Aderbal Lima, fundador da Novus e coordenador do Conselho de Comércio Exterior da FIERGS. O programa encerra a temporada debatendo o potencial da indústria de base tecnológica gaúcha, os gargalos da infraestrutura digital e as estratégias de inserção global.
Aderbal Lima compartilha a trajetória de mais de quatro décadas da Novus, que nasceu em uma garagem em Porto Alegre em 1983 e hoje exporta para 77 países e conta com distribuidores em 80 nações. O convidado detalha a evolução da empresa, atualmente instalada no Parque Canoas de Inovação, especializada no desenvolvimento de controladores e sensores inteligentes que conectam o mundo analógico à tecnologia digital, utilizando telemetria avançada e proteção de dados em nuvem.
O episódio traz uma análise sobre o impacto e os desafios da internacionalização para as empresas nacionais. Lima relata a longeva experiência da Novus na tradicional Feira de Hannover, na Alemanha, onde a marca já expôs por 28 edições desde 1993. Através de um caso real com um comprador alemão, o executivo ilustra como a constância, a resiliência e a presença contínua no comércio exterior são fundamentais para a construção de credibilidade internacional.
O diálogo também aborda a força do ecossistema de inovação do Rio Grande do Sul, que responde por quase 18% da inovação nacional, destacando o papel de startups, aceleradoras e parques tecnológicos. Por outro lado, o entrevistado aponta desafios estruturais urgentes para o desenvolvimento regional, como a necessidade de investimentos em data centers de alta performance e a expansão de cabos submarinos de fibra óptica. Lima debate ainda a preparação de talentos frente à Inteligência Artificial através de iniciativas como o "Silicon Box", o programa "Open Mind" da FIERGS e a relevância de soluções tecnológicas para mitigar impactos climáticos no agronegócio.
Se você se interessa por internacionalização, tecnologia, inovação aberta, ecossistemas de negócios e desenvolvimento regional, este episódio de encerramento oferece uma visão indispensável sobre o futuro da Região Metropolitana.
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