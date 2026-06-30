Temp. 02 Ep. 09 - Flavia Fiorin (Tecnopuc): inovação e ecossistemas | Região Metropolitana

No primeiro episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul focado na macrorregião Metropolitana, o editor-chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe Flavia Fiorin, diretora do Tecnopuc. O programa destaca o potencial tecnológico, a inovação aberta e a transformação digital que impulsionam a economia da capital e dos municípios vizinhos.
Flavia Fiorin compartilha sua trajetória de mais de duas décadas no ecossistema de inovação gaúcho, uma história que se mistura com o próprio amadurecimento do setor no Estado. A convidada detalha a evolução do Tecnopuc, que completa 23 anos de atividades e passou de 130 membros em 2018 para mais de 320 organizações integradas atualmente, consolidando a lógica da coopetição (cooperar para competir).
O episódio aborda a força das grandes empresas âncoras no ecossistema, destacando os núcleos de pesquisa e desenvolvimento de gigantes como HP e HPE, além da recente chegada da CPFL Transmissão (grupo State Grid), que transferiu toda a sua operação para o parque tecnológico. O diálogo também detalha iniciativas como o Pacto Alegre e a Aliança para Inovação, frutos da articulação entre universidades, poder público e o setor produtivo.
A entrevista traz uma análise sobre o impacto disruptivo da Inteligência Artificial em setores tradicionais como comunicação, energia e agronegócio, reforçando que o avanço tecnológico precisa caminhar junto com a valorização do fator humano e da ética. Fiorin projeta ainda os desafios para a atração e retenção de talentos nas carreiras de tecnologia e engenharia, além de debater a relevância de políticas públicas estratégicas para posicionar o Brasil e o Rio Grande do Sul no cenário global de semicondutores.
Se você se interessa por inovação aberta, tecnologia, ecossistemas de negócios, gestão e desenvolvimento regional, este episódio oferece uma visão indispensável sobre o futuro da Região Metropolitana.
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Produção:
Sarah Oliveira
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