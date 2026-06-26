Temp. 02 Ep. 08 - José Luis Turmina (Instituto Aliança Empresarial): hub e tecnologia | Região Norte

No oitavo episódio da segunda temporada do Mapa Econômico do Rio Grande do Sul, o editor chefe do Jornal do Comércio, Guilherme Kolling, recebe José Luis Turmina, o Kiko Turmina, presidente do conselho do Instituto Aliança Empresarial. O programa contempla o segundo episódio focado na macroregião Norte, destacando o dinamismo de Passo Fundo e as estratégias de inovação que impulsionam o crescimento regional.
Turmina compartilha sua trajetória de quarenta anos no setor de distribuição, desde a fundação da Onis Distribuidora até a consolidação do Grupo Brávio, e detalha o papel do Instituto Aliança como um hub de inovação regional. O empresário explica a criação do Moinho, um espaço físico no centro da cidade voltado à criatividade, e aborda os quatro pilares do instituto (corporações, capital, startups e comunidade), evidenciando a forte parceria com o poder público municipal para a aprovação de leis de incentivo tecnológico.
O episódio debate gargalos de infraestrutura fundamentais para o escoamento da produção do norte gaúcho, como a necessidade de duplicação de rodovias importantes, a exemplo da BR duzentos e oitenta e cinco e da ligação entre Cruz Alta e Ijuí, além da relevância da privatização do aeroporto de Passo Fundo e do resgate do modal ferroviário. No campo da inovação, Turmina destaca como a tecnologia e a inteligência artificial otimizam processos nas empresas, sem perder de vista a valorização do ser humano e as práticas de sustentabilidade.
A conversa também analisa o desafio demográfico e a retenção de talentos, ressaltando que fatores de qualidade de vida, como segurança, saúde, educação e proximidade com a região metropolitana, tornam Passo Fundo um polo atrativo para novos profissionais no interior do Estado.
Se você se interessa por ecossistemas de inovação, consolidação de empresas, infraestrutura regional e desenvolvimento socioeconômico, este episódio oferece uma perspectiva profunda sobre o potencial do Norte do Rio Grande do Sul.
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Sarah Oliveira
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